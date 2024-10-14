Batman\'da 26 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

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Batman'da durdurulan tankerde 26 ton 424 litre kaçakla karışık akaryakıt ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Siirt Çevre yolu üzerinde durdurulan bir tankerde arama yapıldı.

Aramada tanker dorsesinde kaçak karışımlı olduğu belirlenen 26 ton 424 litre akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan tanker sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN