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Göreve gelir gelmez kendi adamlarını işe sokmuş! Usulsüzlüğün boyutu öyle böyle değil

Batman'da 5 katlı binada yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

BATMAN - Batman'da 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında 5 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.