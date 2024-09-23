Batman\'da 62 Kaçak Saat Ele Geçirildi

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Batman'da 62 adet kaçak saat ele geçirildi

BATMAN - Batman'da şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 62 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Aydınlıkevler Mahallesi Basın Kavşağında şüphe üzerine durdurulan bir şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde 62 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.