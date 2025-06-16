Batman'da balkon çökmesi: 3 ölü, 6 yaralı

Batman'da 3 kişinin hayatını kaybettiği balkon çökmesinde yaralı kurtulan işçi konuştuHalis Ayaz: "Düşerken balkonun altında insanların olduğunu fark ettik. Vücudumda kırıklar olduğu için yardım edemedim"

BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği balkon çökmesinde yaralı kurtulan işçilerden Halis Ayaz, yaşadıklarını anlattı. Ayaz, "Biz de balkonla birlikte düştük. Düşerken balkonun altında insanların olduğunu fark ettik" dedi.

Atbağı köyünde üç katlı evin 1. katındaki balkona ek yapılan kısmın çökmesi sonucu 9 kişi enkaz altında kalmıştı. Enkaz altında kalanlar çevredekiler, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkartılmıştı. Olayda, Fırat Tarhan (26), Faris Yel ve Mücahit Toy hayatını kaybetmiş, Raman Yel, Ahmet Veysel Yel (11), Veysel Karani Yel (15), Abdülkadir Yel (50), İbrahim Halil Yel ve Halis Ayaz, yaralanmıştı.Ayaz, balkona ek yapıldığını belirterek, ek yapılan balkona fayans yaptıklarını söyledi. Ayaz, "Balkonun altında yemek yiyorlardı. Bizim de balkondaki işimiz bitmek üzereyken, bir anda balkon çöktü. Biz de balkonla birlikte düştük. Düşerken balkonun altında insanların olduğunu fark ettik. Vücudumda kırıklar olduğu için yardım edemedim. Böyle talihsiz bir olay gerçekleşti" şekline konuştu.