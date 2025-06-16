Batman'ın Beşiri ilçesinde çöken balkonun altında kalarak hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi.
Atbağı köyünde üç katlı evin 1'inci katındaki balkona ek yapılan kısmın çökmesi sonucu 9 kişi enkaz altında kalmıştı. Enkaz altında kalanlar, çevredekiler, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkartılmıştı. Olayda, Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler, otopsi işlemlerinin ardından köyde defnedildi.
Yaralı 6 kişinin tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Çöken Balkonda Üç Can Kaybı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?