Batman'da dini nikahlı eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi silahla öldürdü

Batman'da dehşet: Dini nikahlı eşini ve ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı silahla vurarak öldürdü
BATMAN - Batman'da bir kişi, dini nikahlı eşini ve onunla ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü adamı silahla vurarak öldürdü.
Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir konutta R.B. adlı kişi, dini nikahlı eşi Esra Yılmaz ve onunla ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü Rukmetin Özdemir ile tartıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle R.B., Yılmaz ve Özdemir'i silahla ateş ederek yaraladı.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yılmaz ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan zanlı ise polis tarafından yakalanarak, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
(ST-RK-SO-Y)
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