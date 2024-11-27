Batman\'da Döner Salonu Yangını

3.Sayfa

Batman'da döner salonunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Turgut Özal Bulvarında bulunan döner salonunun mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bacaya da sıçradı. Müşteriler kısa sürede tahliye edilirken çalışanlar alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İş yerinde maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BATMAN