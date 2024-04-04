Batman\'da drone ile takip edilen minibüste 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi

Sakarya'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle paniğe kapılan bölge sakinleri, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle güvende kaldı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.