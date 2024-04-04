Batman\'da drone ile takip edilen minibüste 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi

Batman'da drone ile takip edilip durdurulan minibüsün içinden 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına 2 şüpheli tutuklandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından drone destekli yürütülen çalışma Batman Havalimanı Kavşağı'nda durdurulan bir minibüste dedektör köpek Linda ile arama yapıldı.
Yapılan aramalarda minibüs içerisindeki gizli bölgelere yerleştirilen 3 kilo 810 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.M ve S.M., emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle paniğe kapılan bölge sakinleri, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle güvende kaldı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İsias Otel davasında, mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan 2'sinin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. İsias Otel'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 72 kişiyle ilgili olarak 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta yapılmıştı. Mahkeme, otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un oğlu Efe Bozkurt ve inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın tahliyesine karar verirken, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Operasyonda, 35 gram bonzai, 30 gram metamfetamin, 14 sentetik ecza hap, 3 ecstacy hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri'de 17 yaşındaki bir genç, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçakla öldürüldü. Sanık, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayda, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu genç bıçakla yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü' etkinlikleri kapsamında kentteki sokak hayvanlarına mama dağıttı. Müdürlük görevlileri, can dostları tespit ederek mama ile besledi. Bu çalışma takdirle karşılandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir parkta kimliği belirsiz kişiler tarafından atıl durumdaki iki koltuk ateşe verildi. Alev alev yanan koltuklar, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Ahmet Uzun ve Ahmet Kartal'ın cenazeleri, Şırnak'ın İdil ilçesinde toprağa verildi. Uzun, Alakamış köyünde defnedilirken, Kartal ise Şeyh Hasan Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.
Kazakistan Yüksek Mahkemesi, eski Ekonomi Bakanı Kuandyk Bishimbayev'in eşini şiddet uyguladığına dair şok edici görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Bishimbayev'in kadına yönelik şiddeti 8 saatten fazla sürmüş ancak hiçbir tanık olayı polise bildirmeye cesaret edememiş.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından hız koridorlarında hız ihlaline yönelik trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yetkililer, sürücülerin yasal hız sınırları ve tüm trafik kurallarına uymalarının önemini vurguladı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Düzce'ye şehir dışından uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen R.Ö. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde ve bulunduğu araçta yapılan aramada 2 parça halinde 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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