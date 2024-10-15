Batman'da Haraç Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Batman'da Haraç Çetesi Çökertildi

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Batman'da Daltonlar çetesi, iş insanına haraç talep edip evini kurşunlayarak çökertildi.

15.10.2024 16:20
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Batman'da "Daltonlar" isimli "Haraç Çetesi" çökertildi: 6 tutuklama

BATMAN - Batman'da düzenlenen şafak vakti düzenlenen operasyonda kentteki iş insanının tehdit ederek para isteyen ayrıca ev ve aracını kurşunlayan "Daltonlar" isimli "Haraç Çetesi" çökertildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş insanına yönelik yurt dışı menşeli telefonlarla arayarak ve tehdit içerikli mesajlar göndererek 10 milyon TL haraç isteyen ayrıca aynı kişinin 2 aracı ve evinin kurşunlanması üzerine harekete geçen Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında olayların gerçekleştirilmesinde yer alan 7 organize suç örgütü üyesi tespit edildi.

Sabaha karşı düzenlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 194 adet 9.19 mm çaplı fişek, 6 adet 7.65 mm çaplı fişek, 1 pompalı tüfek, 1 adet kesici alet, 62 gram esrar, 11 gram uyuşturucu SKUNK maddesi, 8 adet Lyrica hap ele geçirildi.

Yakalanan 7 şüpheli şahıstan birinin "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama" suçlarından toplam 10 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden biri Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman\'da Haraç Çetesi Çökertildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Haraç Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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