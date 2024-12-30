Batman\'da Hayvan Katliamına Ceza

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Batman'da 26 kanatlı hayvanı telef eden 2 şahsa idari para cezası kesildi.

Bayındır Mahallesinde kimliği öğrenilemeyen 2 şahıs, 26 kanatlı hayvanı tüfekle telef etti. Bunun üzerine şahıslar hakkında Asayiş Şube ve Haydi ekiplerince 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan inceleme başlatıldı. Ayrıca 4915 sayılı Kara Avcılığı kanunu kapsamında toplam 81 bin 462 lira idari para cezası uygulanan şahıslara ait 2 tüfeğe el konuldu. - BATMAN