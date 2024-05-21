Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin 560 Paket Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin 560 Paket Sigara Ele Geçirildi

Batman\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin 560 Paket Sigara Ele Geçirildi

Batman'da kente kaçak sigara getirmeye çalışan sigara kaçakçıları, güvenlik güçlerine yakalanmamak için karayolları yerine kırsal yolları tercih etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir traktörü durdurmak istedi ancak şahıs kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda şüpheli yakalandı ve yapılan aramalarda 10 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçan şüpheli gözaltına alındı.

21.05.2024 13:18
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Batman'da kente kaçak sigara getirmeye çalışan sigara kaçakçıları güvenlik güçlerine yakalanmamak için karayollarına alternatif kırsal yollara yöneldi.

Edinilen bilgilere göre, Batman'da kaçak sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Güvenlik güçleri, köy yollarını kullanarak kent merkezine gelmeye çalışan bir traktörü durdurmak istedi. Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayan şahıs traktörle birlikte kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli, Kantar Köprüsü civarında yakalandı.

Traktör ve römorkunda yapılan aramalarda 10 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçan şüpheli V.D. yakalanarak gözaltına alındı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin 560 Paket Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin 560 Paket Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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