Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu

Batman\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Jandarma, Batman'da düzenlediği operasyonda 16 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

20.09.2024 11:02
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Batman İl Jandarma Komutanlığınca kent merkezinde bir pasaja düzenlenen operasyonda 16 bin paket kaçak sigara, elektronik sigara gibi çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Batman İl Jandarma Komutanlığınca kent merkezindeki bir pasajda bulunan 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dükkanlarda yapılan aramalarda 16 bin 287 paket gümrük kaçağı sigara, 569 adet elektronik sigara, 8 bin 800 boş makaron, bin 149 adet kaçak puro, 73 kaçak sigara ele geçirildi. 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika

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