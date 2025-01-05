Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Batman'da kaçakçılık için kamyonun kasasında yapılan gizli bölme pes dedirtti

Gizli bölmede 9 bin 700 paket sigara ele geçirildi

BATMAN - Batman'da durumundan şüphelenilerek durduran kamyonete arama yapan polis ekipleri, kasadaki gizli bölmede 9 bin 700 paket kaçak sigarayı ele geçirdi. Bu kadarda olmaz dedirten cinsten yapılan gizli bölme polisleri de şaşırttı.

Batman valiliğinden yapılan açıklamada, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalar neticesinde durdurulan bir kamyonetin kasasında yapılan gizli bölmede 9 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara yakalandığı belirtildi.

Operasyonda yakalan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.