Batman\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Batman'da polis ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada 2 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Beşiri-Batman yolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında durdurulan bir tırda yapılan kontrollerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 70 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN