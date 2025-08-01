Batman\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Batman'da bir tırın dorsesinde 7 bin 200 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince istihbarı çalışmalar sonucunda uygulama noktasında durdurularak arama yapılan tırın dorsesinde paletlerin altında gizlenmiş halede bandrolsüz olduğu tespit edilen 7 bin 200 paket sigara ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - BATMAN