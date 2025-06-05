Batman'da Kaçak Sigaraya Baskın

Batman'da bir tankerde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 600 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir tankerde yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 600 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan tanker sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN