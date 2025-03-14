Batman\'da Kamyonet Kaza Yaptı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet bariyere çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aktar köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, bariyere çarparak durdu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN