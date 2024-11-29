Batman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kültür Mahallesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobil sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevke edildi. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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