Batman\'da Kaza: 1 Yaralı

Batman- Sason ilçe yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 12'30'da Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çilekli köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN