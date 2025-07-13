Batman\'da Kaza: 5 Yaralı

Batman'da pikniğe gitmek üzere yola çıkan bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Batman- Kozluk karayolu Bıçakçı köyü yakınlarında meydana geldi. 06 CAL 466 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kontrolden çıktı ve yol kenarına savrulup takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 kişi, vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN