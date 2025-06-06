Batman'da Market Yangını: 5 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Batman'da Market Yangını: 5 Kişi Kurtarıldı

Batman\'da Market Yangını: 5 Kişi Kurtarıldı
06.06.2025 21:31
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Batman'da bir marketteki yangında 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı, yangın kontrol altına alındı.

Batman'da markette çıkan yangın nedeniyle binanın dördüncü katında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Belde Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın zemin katında yer alan ve bayram nedeniyle kapalı olan markette, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin, binanın çatı katındaki bacaya ulaşması nedeniyle yangının yayılma riski arttı. Ekipler hem markette hem de çatı katında eş zamanlı söndürme çalışması yürüttü.

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, markette büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında binanın 4'üncü katında mahsur kalan biri yaşlı kadın olmak üzere 5 kişi, itfaiye merdiveniyle tahliye edilerek güvenli alana çıkarıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Market Yangını: 5 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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