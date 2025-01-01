Batman\'da Otomobil Yangını

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Batman'da seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Yangın, Batman Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Aracından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, otomobilini yol kenarına park ederek yardım istedi.

Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar, bir iş yerinden getirdikleri yangın tüpleriyle yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın sonrası soğutma çalışması yaparak yanan araç üzerinde kontroller gerçekleştirdi. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BATMAN