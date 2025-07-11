Batman\'da Park Halindeki Araç Yanarak Zarar Gördü

Batman'da park halindeyken yanan otomobilde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki otomobil aniden alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BATMAN