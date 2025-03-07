Batman\'da Park Halindeki Minibüs Yandı

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Batman'da park halindeki bir minibüs yandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Seyitler Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında etkilenen olmazken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN