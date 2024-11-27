Batman'da Restoranda Yangın

Batman'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
BATMAN - Batman kent merkezinde bir restoranın mutfağında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay Batman Turgut Özal Bulvarında bulunan döner solonunda mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın mutfak kısmından bacaya da sıçradı. Müşterilerin kısa sürede dışarı çıkarıldığı restoranda ilk müdahaleyi çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma işlemi gerçekleştirdi.
Çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.
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