Batman\'da Rüzgar Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Batman'da etkili olan şiddetli rüzgur nedeniyle devrilen ağaç, park halinde bulunan aracın üzerine düştü.

Olay Batman Kültür Mahallesinde saat 16'30'da meydana geldi. Şiddetli rüzgar, cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç park halindeki aracın üzerine düştü. Aracın yanında kimsenin olmaması faciayı önledi. Devrilen ağacın altında kalan araçta maddi hasar meydana gelirken, ağacın kaldırılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. - BATMAN