Batman'da Seyir Halindeki Tır Yandı

Batman'da seyir halindeki tır alev alev yandı
BATMAN - Batman'da seyir halindeki tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Hasankeyf kara yolunda Demirbilek köyü mevkiinde dorsesiz bir tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, tırı yol kenarına çekmesinin ardından alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, tırda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangından etkilenen olmadığı öğrenildi.
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