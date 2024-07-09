Batman'da suç oranları arttı

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Batman Valisi Ekrem Canalp asayiş ve güvenlik toplantısında, "Gecen sene ilk 6 ayda mahkemelerce aranan 2 bin 390 kişiye yakalanmış iken bu senenin 6 aylık döneminde yüzde 61'lik artışla bu sayı 3 bin 839' a yükselmiştir. 3 bin 839 kişi ceza evine teslim edilmiştir" dedi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, valilik binasında Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın ile birlikte güvenlik ve asayiş toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Geçen sene haziran ayında mal varlığına karşı 277 suç işlenmişken bu sayı yüzde 31 azalma meydana geldiğini belirten Vali Canalp, bu sene 191'e düştüğünü, her iki yılın ilk 6 ayı kıyaslandığında yüzde 36'lık bir düşüşün olduğunu görmekte olduklarını söyledi.

İş yerinden ve resmi kurumlardan hırsızlığın yüzde 59 azaldığını paylaşan Vali Canalp, "Evden hırsızlıklar yüzde 36 azalmıştır. Yan kesicilik suçları da yüzde 52 azalmıştır. Tüm aydınlatma suç oranlarına baktığımız zamanda yüzde 88 olan toplam aydınlatma oranımız yüzde 90'na çıkmıştır. Bütün suçlarda daha önceki suç işlemiş olan kişilerin haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin tespit edilmesi, yakalanması ve ceza evlerine gönderilmesi en önemli hususlarımızdan bir tanesidir. Özelikle de suç makinası tabir etmiş olduğumuz suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş olan kişilerin yakalanması ve bu kişilerin ceza evlerine teslim ediliyor olması, bu şekildeki asayiş olaylarındaki önemli bu kişiler ana sebebidir. Gecen sene ilk 6 ayda mahkemelerce aranan 2 bin 390 kişiye yakalanmış iken bu senenin 6 aylık döneminde yüzde 61'lik artışla bu sayı 3 bin 839' a yükselmiştir. 3 bin 839 kişi ceza evine teslim edilmiştir" dedi.

"Narkotik olaylara baktığımız zaman ise 2024 yılın ilk 6 aylık döneminde müdahale edilen olay sayısı ile 2023 ile kıyaslama yaptığımı zaman arada yüzde 93 bir artışın meydana geldiğini memnuniyetle söylemek isterim" diyen Vali Canalp, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz Haziran ayında genel 146 olaya da müdahale edilmiştir. Haziran ayında adli makamlara intikal ettirmiş olduğumuz kişi sayısı ve şüpheli sayısı 132 olmuştur. Uyuşturucu madde ticareti ile ilgilide 14 şüphelimiz yine adli makamlara intikal ettirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti ile ilgili Haziran ayında hakkında işlem yapmış olduğumuz ve mahkemelerce haklarında tutuklama kararı verilen kişi sayısı 12, haziran ayında da bu sayı 16'dır. 2024 yılı yılbaşından itibaren uyuşturucu madde ticareti yapmaktan adli işlem yapmış olduğumuz kişi sayısı da 127'dir. 127 kişi tutuklanarak ceza evlerine gönderilmiştir. Haziran ayında 32 kilo skunk maddesi, 9 kilo metamfetamin, 7 kilo Kubar esrar ve 216 gram kokain, 769 gram toz esrar ve 980 gram bonzai maddesi narkotik timler tarafından ele geçirilmiştir."

Kaçakçılık ve organize suçlar ile ilgili olarak 61 olaya müdahale edildiği, toplam 2 şahsın adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildiğini ifade eden Vali Canalp, "Bu olaylarda da 18 bin 662 kaçak sigara, 245 adet elektronik sigara, 25 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Siber suçlar ile alakalı önemli mesafeler yol kat etmiş durumdayız. Haziran ayı içerisinde toplam 109 adli işlem yapılmış, 9 kişide siber suçlardan dolayı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderilmiştir. 2024 yılı başından itibaren ilk 6 aylık dönem içerisine baktığımız zaman müstehcenlik, çocuk istismarı, bilişim, banka sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık banka ve kredi kartları kötüye kullanılması gibi sanal ortamda işlenmiş suçlara karşı toplam 101 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderilmiştir. Terörle mücadele de ise 32 olaya müdahil olduk. Haziran ayı içerisinde 7 adet terörist jandarmamızın yapmış olduğu operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilmiştir" şeklinde konuştu. - BATMAN