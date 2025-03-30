Batman'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Batman'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

BATMAN - Batman'ın Beşiri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Beşiri ilçesine bağlı İki Köprü girişinde gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Araç içinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.