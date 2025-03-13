Batman'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

Batman'da briket yüklü tır devrildi: 1 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği briket yüklü bir tır, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 ABA 922 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapanırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlandı. Tırın kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.