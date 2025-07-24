Batman\'da Uyuşturucu Yakalandı

Batman'da hava yoluyla gelen ve yapılan armada üzerinde uyuşturucu madde yakalanan yolcu tutuklandı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda hava yoluyla batı illerinden Batman'a gelen bir yolcu üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 200 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli yolcunun tutuklandığı bildirildi. - BATMAN