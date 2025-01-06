Batman'da Yangın: Baraka ve Araç Kullanılamaz Hale Geldi

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90+4\'te penaltı kaçıran Dzeko hiç beklemediği bir şey yaşadı

Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

Batman'da boş baraka ve araba yandı

BATMAN - Batman'da boş baraka ve yanında bulunan araba, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Urganlı köyünde boş barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, daha sonra barakanın yanında bulunan araca sıçrayıp sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç ve baraka kullanılmaz hale gelirken, olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.