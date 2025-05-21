Batman'da Yangın Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Batman'da Yangın Yangın Söndürüldü

Batman\'da Yangın Yangın Söndürüldü
21.05.2025 18:46
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Cudi Mahallesi'nde bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Batman'da iki katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Cudi Mahallesi'nde iki katlı bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, daire kullanılmaz hale geldi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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