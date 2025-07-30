Batman\'da Yüzük Krizi

Batman'da bir kadın parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, bir kadının parmağına taktığı yüzük bir süre sonra sıkmaya başladı. Parmağı şişen kadın, hastaneye başvurdu. Doktorların yüzüğü çıkaramaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi, doktorların gözetiminde özel kesici aletle yüzüğü keserek kadının parmağından çıkarttı. Yüzüğün çıkarılması ile birlikte rahat bir nefes alan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN