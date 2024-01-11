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Batman'ın Gercüş ilçesinde motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Batman'ın Gercüş ilçesinde motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından yaralı, Gercüş Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumu ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman\'ın Gercüş ilçesinde motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
11.01.2024 - 09:45,
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Batman'ın Gercüş ilçesinde motosiklet sürücüsü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı.

Gercüş'te Akburç köyü mevkiinde motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Sürücü F.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Batman'ın Gercüş ilçesinde motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


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