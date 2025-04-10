Bayburt'ta Provokasyon Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayburt'ta Provokasyon Olayı

Bayburt'ta yurt olayında iki kişi gözaltına alındı, 129 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

10.04.2025 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta gece saatlerinde kız öğrenci yurdunda yaşanan provokasyon olayıyla alakalı R.K ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alındı, şahıslar Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan adliyeye sevk edildi. Bununla birlikte, savcılık talimatı ile 129 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören ve Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda kalan R.K. isimli öğrencinin bileklerini kestiği, bıçaklandığı yönünde yapılan paylaşımlara bir yalanlama da Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden geldi. Yapılan incelemeler sonucunda, iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Kendine zarar verdiği tespit edilen R.K. isimli öğrenci, ifadesinde darp olayının olmadığını, yanında bulunan anahtar ile kendisine zarar verdiğini belirtti. Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan R.K. isimli şahıs gözaltına alınarak, gerekli işlemler için adliyeye sevk edildi. Bununla birlikte sosyal medya hesaplarından olayı yanlış şekilde aksettiren M.A. isimli şahıs da Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan gözaltına alınarak, adliyeye sevki gerçekleştirildi. Yine aynı konu ile alakalı olarak savcılık talimatı ile 129 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. - BAYBURT

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Güvenlik, Politika, bayburt, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Provokasyon Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:54 Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
21:05 Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
21:05 Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
21:04 ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:28 Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
20:24 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
20:22 Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 15:21:06. #7.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Provokasyon Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement