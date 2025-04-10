Bayburt'ta Provokasyon Olayı

Bayburt'ta gece saatlerinde kız öğrenci yurdunda yaşanan provokasyon olayıyla alakalı R.K ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alındı, şahıslar Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan adliyeye sevk edildi. Bununla birlikte, savcılık talimatı ile 129 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören ve Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda kalan R.K. isimli öğrencinin bileklerini kestiği, bıçaklandığı yönünde yapılan paylaşımlara bir yalanlama da Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden geldi. Yapılan incelemeler sonucunda, iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Kendine zarar verdiği tespit edilen R.K. isimli öğrenci, ifadesinde darp olayının olmadığını, yanında bulunan anahtar ile kendisine zarar verdiğini belirtti. Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan R.K. isimli şahıs gözaltına alınarak, gerekli işlemler için adliyeye sevk edildi. Bununla birlikte sosyal medya hesaplarından olayı yanlış şekilde aksettiren M.A. isimli şahıs da Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan gözaltına alınarak, adliyeye sevki gerçekleştirildi. Yine aynı konu ile alakalı olarak savcılık talimatı ile 129 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. - BAYBURT