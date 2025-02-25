Bayburt\'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Bayburt'ta polisin şüphe üzerine durdurduğu araç içerisinde bulunan şahıslara yönelik yapılan aramada, 3 şüphelinin üzerinden bir miktar esrar maddesi çıktı. A.T, Z.Ç ve O.O isimli şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan araç içerisinde bulunan A.T, Z.Ç ve O.O isimli şahısların üzerleri arandı. Yapılan adli aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan' adli işlem uygulandı. - BAYBURT