Bayram günü husumetlisini öldürüp, jandarmaya ateş açtılar
Muhtar hayatını kaybederken, yakalanacağını anlayan 1 kişi ise kafasına ateş ederek intihar etti
MUŞ - Muş'un Korkut ilçesinde bayram günü husumetlileri olan muhtara evininin önünde silahlı saldırı düzenleyen baba Muzaffer Özkan ve oğulları, yakalanacaklarını anlayınca da jandarmaya ateş açtılar. Muhtar hastanede hayatını kaybederken, baba Özkan ise yakalanacağını anlayınca intihar etti.
Alınan bilgilere göre olay, bugün bayram namazının ardından Korkut ilçesine bağlı Akyıldız köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Akyıldız köyünde ikamet eden Muzaffer Özkan ve üç oğlu, bayram namazı sonrası köy muhtarı Ferit Yasit'in evine doğru gitti. Kapının önünde husumetlisi Muzaffer Özkan ve üç oğlunun silahlı saldırısına uğrayan muhtar Yasit ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan baba ve oğulları ise bölgeden kaçtı. Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Yasit yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, saldırganlar ise jandarma ekipleri tarafından kıstırıldı. Jandarma ekiplerine ateş açan saldırganlardan biri yaralanırken, yakalanacağını anlayan baba Muzaffer Özkan ise kafasına ateş ederek intihar etti.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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