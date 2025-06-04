Bayramda 68 bin 829 Emniyet Personeli Görevde - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayramda 68 bin 829 Emniyet Personeli Görevde

Bayramda 68 bin 829 Emniyet Personeli Görevde
04.06.2025 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda güvenli yolculuk için 68 bin 829 emniyet personeli ve mobil radar görev alacak.

Kurban Bayramı süresince vatandaşların güvenli ve sağlıklı yolculuk yapabilmesi için 68 bin 829 emniyet personeli görev yapacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zafer Aydın, Kurban Bayramı tatili süresince alınan 'trafik tedbirleri' hakkında bilgi verdi. Aydın, bayramda toplam 68 bin 829 personelin görev yapacağını söyleyerek bin 485 mobil radar hız tespit sistemiyle hız denetimi yapacaklarını aktardı. Ayrıca Aydın, uyulacak olan her kuralın önlenecek bir kaza demek olduğuna dikkati çekti.

"Toplamda 68 bin 829 personel bayram süresince görev yapmış olacak"

EGM Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zafer Aydın, Kurban Bayramı trafik denetim tedbirleri kapsamında günlük ortalama 17 bin 645 ekibin görev aldığını kaydederek, "Toplamda 68 bin 829 personel bayram süresince görev yapmış olacak. Bu çerçevede, bin 485 mobil radar hız tespit sistemleriyle hız denetimleri gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra 462 noktada ortalama hız tespit sistemleriyle 62 noktada da EDS sistemleriyle hız denetimleri gerçekleşecek. 3 bin otobüse gizli yolcu uygulaması gerçekleşecek. Görevli personelimiz kendi biletini ücreti mukabilinde alarak yolcu olarak otobüslere biniyor ve sürücünün sefer süresince herhangi bir kural ihlali gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunda tespitlerini yapıyor" diye konuştu.

37 ilde helikopter, 81 ilde dron ile 6 bin 339 saat uçuş planı

Ayrıca havadan trafik denetimleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın, 37 ilde helikopter, 81 ilde dron ile 6 bin 339 saat uçuş planladıklarını aktararak, "Merkezden görevlendirdiğimiz yani EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 157 heyeti illerde alınan trafik tedbirlerini yerinde denetleyecek. Bu tedbirleri de biz Trafik Denetim Merkezi olarak burada anlık olarak kontrol edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kent Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde Türkiye'de 92 binden fazla kamera var"

Uygulama Takip Projesi ile Türkiye'de uygulama yapan tüm ekiplerin yerlerini görebildiklerini söyleyen Aydın, "Bu ekiplerin hangi tür uygulamalar gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Hatta gerekiyorsa buradan görüntülü şekilde ekiple bağlantı kurarak onlardan uygulama hakkında bilgi alabiliyoruz. Bunun dışında Kent Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde Türkiye'de 92 binden fazla kamera var. Bu kameraları anlık olarak izleyebiliyoruz. Trafik yoğunluğunu takip edebiliyoruz. Bunun dışında da özel zamanlar için mutlaka uygulama verdiğimiz konular oluyor. Kırmızı ışık denetimi, cep telefonu, emniyet kemeri kullanmama gibi ihlalleri bu sistem üzerinden de tespit edebiliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Otobüslerin seyahatleri süresince Türkiye'deki konumlarını anlık olarak görüyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni anlık olarak takip edebildiklerini ifade eden Aydın, "Otobüslerin seyahatleri süresince Türkiye'deki konumlarını anlık olarak görüyoruz. Hangi noktada otobüslerin denetlenmesini istiyorsak güzergahtaki ekiplere bu araçların plakalarından hangi firmaya ait olduklarına kadar bildirerek denetlenmesini sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Uyulan her kural, önlenen bir kazadır"

Ayrıca Aydın, Kaza Analizi Projesi ile Türkiye'de meydana gelen kazaların tüm detaylarını görebildiklerini belirtti. Her bir kaza özelinde, kazanın hangi yolda meydana geldiği, kaç aracın karıştığını ve hatta fotoğraflarına kadar takip edebildiklerine dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

"Herkes bayramda güvenle yolculuk yapsın diye tedbir aldık ancak vatandaşlarımızın kurallara uygun davranmasıyla gerçekleşecek. Baktığımızda tüm trafik kazaları önlenebilir. Uyulan her kural, önlenen bir kazadır diyebiliriz. Bizim aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımız da kazaların meydana gelmemesi için kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak trafikte seyrederlerse bu noktada amaçladığımız hedefe ulaşmış oluruz."

Herkese sağlıklı ve iyi bir bayram dileyen Aydın, yolculuğa çıkacak tüm vatandaşların kurallara uyması gerektiğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayramda 68 bin 829 Emniyet Personeli Görevde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 01:40:22. #7.13#
SON DAKİKA: Bayramda 68 bin 829 Emniyet Personeli Görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.