Bayramda Kırıkkale'den 815 Bin Araç Geçti - Son Dakika
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Bayramda Kırıkkale'den 815 Bin Araç Geçti

Bayramda Kırıkkale\'den 815 Bin Araç Geçti

Kırıkkale'den bayram tatilinde 815 bin araç geçti, 97 kaza yaşandı, 1 ölü, 68 yaralı var.

06.04.2025 22:12
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43 ilin geçiş güzergahının bayram bilançosu belli oldu: Tatilinin ilk 8 gününde 815 bin araç geçiş yaptı

Bayram trafiği denetimlerine teknoloji desteği: 535 kamerayla 24 saat izleniyor

KIRIKKALE - 43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale'den bayram tatilinin ilk 8 gününde yaklaşık 815 bin araç geçti. Trafik yoğunluğu, 154 noktada kurulu 535 KGYS kamerasıyla anlık olarak takip edildi. Kural ihlalleri hem kameralar üzerinden hem de sahada görev yapan trafik ekiplerince tespit edilen bazı sürücülere cezai işlem uygulandı. Emniyet bölgesinde yaşanan 97 trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı.

43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'den Ramazan Bayramı dolayısıyla 26 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 815 bin araç geçti. Bayram tatili boyunca kent genelinde yaşanan yoğun trafik akışı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hem sahada hem de teknolojik altyapı destekli sistemlerle anlık olarak takip edildi. Kentte, 154 noktada kurulu 535 Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kamerasıyla araç trafiği 7 gün 24 saat esasına göre izlenirken; kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu ile araç kullanımı gibi trafik kurallarına yönelik denetimler de kamera sistemleri üzerinden gerçekleştirildi. Hem sahada görevli trafik ekibi hem de kamera sistemleriyle tespit edilen ihlaller için ekipler tarafından sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafik yoğunluğunun en üst seviyeye ulaştığı bu süreçte, 26 Mart'tan bugüne kadar kent genelinde 97 trafik kazası meydana geldi. Emniyet bölgesinde yaşanan kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı. 56 kazada ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Trafik ekipleri, sahada 7 gün 24 saat görev yaparak trafik akışının sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağladı. Ayrıca meydana gelen kazalara hızlı ve etkin müdahalelerde bulunarak, muhtemel olumsuzlukların büyümesinin önüne geçildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Söğüt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun trafik sürecinde kameraların etkin kullanımıyla trafik akışının ve güvenliğin sağlandığını vurguladı. Kırıkkale'nin, karayolu ulaşım ağında önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Söğüt, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden İç ve Batı bölgelere de geçiş noktası olduğunu söyledi.

26 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasından kentten toplam 815 bin aracın geçtiğini, günlük ortalama geçiş sayısının ise 75 bini bulduğunu ifade eden Söğüt, "43 ilin geçiş güzergahı olarak bilinmektedir. İlimiz genelinde trafik durumu, 7 gün 24 saat esasına göre sürekli olarak takip edilmektedir. İçinde bulunduğumuz Ramazan Bayramı tatili gibi dönemlerde, Kırıkkale'deki trafik yoğunluğu artış göstermektedir. 26 Mart tarihinden bugüne kadar ilimizden toplam 815 bin araç geçişi gerçekleşmiştir. Günlük ortalama yaklaşık 75 bin araç Kırıkkale'den geçmiştir" dedi.

Trafik yoğunluğunun kazalara da sebebiyet verdiğini anlatan Söğüt, "Yoğun bir trafik akışının yaşandığı süreçte, maalesef trafik kazaları da meydana gelmiştir. 26 Mart tarihinden bugüne kadar ilimizde 97 trafik kazası yaşanmıştır. Bu kazalarda 1 vatandaşımız hayatını kaybederken, 40 kaza yaralanmalı olarak kayıtlara geçmiştir. Bu kazalarda toplam 68 vatandaşımız yaralanmıştır. 56 kaza ise maddi hasarlı olarak kaydedilmiştir" şeklinde konuştu.

Söğüt, trafik güvenliğini sağlamak için teknolojik imkanların aktif olarak kullanıldığını dikkat çekerek, "Bu kapsamda, ilimiz genelinde 154 noktada yer alan 535 kamera ile şehir trafiği takip edilmektedir. Meydana gelen kazalar anlık olarak tespit edilmekte, kaza yerine hızlıca ekipler sevk edilmektedir. Böylece hem yaralanma durumlarında ilk müdahale zamanında yapılmakta hem de trafik yoğunluğu oluşmadan gerekli müdahale sağlanmaktadır" diye konuştu.

KGYS üzerinden yapılan anlık takiplerin kazalara müdahale süresini kısalttığını ve trafik akışını sağlıklı bir şekilde yönettiklerini kaydeden Söğüt, emniyet kemeri, kask kullanımı, cep telefonu, kırmızı ışık ihlali gibi trafik kurallarının KGYS kameralarıyla da denetlendiğini belirterek, "yolun sonu bayram olsun" mesajıyla da sürücülere kazasız yolculuklar temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayramda Kırıkkale'den 815 Bin Araç Geçti - Son Dakika

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