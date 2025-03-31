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Bayramda Korkutan Yangın

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Alkollü şahıs bayram günü evini ateşe vererek komşularını dehşete düşürdü. Yangın evleri tehdit etti.

31.03.2025 12:53
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Bayram günü dehşete uyanan vatandaş: "Çocuklarımı bayrama değil ölüme kaldırdım"

Alkollü şahıs evini ateşe vermişti, komşuları korku dolu anları anlattı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs bayram günü evini ateşe vermişti, komşuları dehşet anlarını anlattı. Çok korktuklarını söyleyen komşu, "Çocuklarımı bayrama değil, ölüme kaldırdım" dedi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında İzmit ilçesi Terzi Bayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen A.A., kendi evini ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Ev alev topuna dönerken gece karanlığı yangınla aydınlandı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sayesinde yangın söndürülürken ev harabeye döndü.

"Çocuklarımı bayrama değil, ölüme kaldırdım"

Yangın dolayısıyla mağdur olduklarını az daha kendi evlerinin de yanacağını söyleyen bir vatandaş, "Çocuklarımı bayrama değil, ölüme kaldırdım. Çoluk çoğuma bayramı getirmedim." diye konuştu.

Yangın olayından mağdur olan vatandaşın annesi, "Çığlık çığlığa uyandık. Oğlum alevleri söndürmek için yangının içine girdi. Az daha 4 çocuğumun evi yanıyordu. Akşamdan beri perişan olduk." şeklinde konuştu.

Öte yandan yangın dolayısıyla harabeye dönen ev görüntülendi.

Kaynak: İHA

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