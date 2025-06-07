Bayramda Otoparkta Lastik Terörü - Son Dakika
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Bayramda Otoparkta Lastik Terörü

07.06.2025 23:26
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Şanlıurfa'da AVM otoparkında 18 aracın lastiği kesildi. Araç sahipleri şikayetçi oldu.

Bayram günü Piazza AVM'ye gidenler kabusu yaşadı

Şanlıurfa'da AVM önündeki araç parkında 18 aracın lastiği bıçakla kesildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nın ilk günü araçlarıyla gezmek için Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezine gidenler kabusu yaşadı. Alışveriş sonrası AVM'den çıkan 18 müşterinin araç lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçakla kesilerek patlatıldı. Müşteriler, güvenlik konusunda kusuru bulunduğu öne sürülen AVM'den ve araç lastiklerini patlatan kimliği belirsiz şahıslardan şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Karakoyunlu Mahallesinde yaşandı. Mahallede bulunan şehrin en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Piazza AVM'nin otoparkında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 18 aracın lastikleri bıçakla kesilerek patlatıldı. Olayın ardından bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Araç sahipleri, AVM'nin güvenlik zafiyetinden dolayı hem yönetimden hem de şüphelilerin yakalanarak cezalandırılması için şikayetçi oldu.

"Bu bayramı zehir ettiler"

Ailesiyle AVM'ye giden engelli birey Servet Dağ, "Dün 6 Haziran bayramın ilk günü saat 16.00 ile 17.00 arası oğlumun arabasıyla aşağıya indik. Dedik bir Piazza'da dolaşalım. Çocuklar gezmek istediler. Geldik aracımızı burada park ettik. Tabii bizim gibi birçok araç park etmişti. Aşağı-yukarı bir yarım saat kadar yani sürmedi, içeriye bir girdik-çıktık. Geldiğimizde aracımızın lastikleri patlamıştı yani daha doğrusu bıçakla patlatılmıştı. ve emniyeti aradık, bir araç değil yani çevredeki bir sürü aracın aynı şekilde lastikleri patlatılmıştı. Emniyet geldi, baktı. 18 araç sahibi şikayetçi olmuştu. Bu 18 aracın içinde kimisinin tek tekeri, kimisinin çift tekeri bıçakla kesilerek patlatılmıştı. Bu bayram üstü yani psikolojimizi altüst ettiler. Bakın bugün bayramın 2 günü çocuklarıma dedim ki hadi gidelim gezelim, çocuklar biz evden çıkmıyoruz, dediler. Korktular, yani engelli bir vatandaş olarak şimdi ben bile nasıl bir can güvenliğimiz bu şehirde var. Ben bunu sorguluyorum. Şu anda bu konuyla ilgili emniyet güçleri geldi. Piazza'nın kamera görüntülerini aldı. Kamera görüntüsüne şahıs girmiş. Bir memur arkadaşımızın dediğine göre hem lastikleri patlatıyor hem de oturup seyrediyormuş. Yani adam utanmadan hem o kadar aracın lastiğini patlatıyor, bir eylem yapıyor bir de oturup bunu seyrediyor. Yani bu insanın yakalanıp tutuklanmasını istiyorum. Bu konuyla ilgili Valimiz Hasan Şıldak'tan rica ediyorum, bu konunun üstüne düşmelerini istiyorum. Emniyet müdürümüz Atilla Aksoy'dan rica ediyorum yani çocuklarımızın bakın 18 tane araç demek, 18 tane aile demek, şimdi bu ailelerin bu çocukları nasıl sokağa çıkacak. Bu bayramı zehir ettiler. Yani hadi biz büyükler olarak tamam bir şekilde kendimizi avuturuz. Çocuğa bunu anlatamıyorsun. Yani bu da bir terördür. 18 tane aracın lastiğini ne diye patlatıyor. Bugün en küçüğü 3 bin lira zarar gördü. En yükseği 18 bin lira her bir araca zarar verdi. Neye dayanarak zarar veriyor, kime dayanarak yani bu şahsın ben yakalanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayramda Otoparkta Lastik Terörü - Son Dakika

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