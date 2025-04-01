Bayramda Trafik Kazaları: 27 Ölü

Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafik kazasında 27 kişi hayatını kaybetti

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 3 gününde ( Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 bin 619 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı.

"Bayram tatilinin 3. günü 663 kaza meydana geldi"

Bakan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 120 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

"Bayram tatilinin ilk 3 gününde 27 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Yerlikaya, "Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 bin 619 vatandaşımız ise yaralandı" diye konuştu.

"Bayram tatilinin 3. günü 528 bin 654 araç denetlendi"

Yerlikaya, açıklamasını şöyle tamamladı:

"9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce; 528 bin 654 araç denetlendi. 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi, 29 bin 616 araca ise diğer işlemler yapıldı"