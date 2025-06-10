Bayramda Yorgun Mermiyle Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayramda Yorgun Mermiyle Yaralandı

10.06.2025 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bayramlaşma sırasında karnına yorgun mermi isabet eden Burak Ateş hastaneye kaldırıldı.

Bayramlaşmaya gitti, karnına yorgun mermi isabet etti

ADANA - Adana'nın Karaisalı ilçesinde ailesiyle bayramlaşmaya giden bir kişi, aracından eşya indirirken karnına yorgun mermi isabet etti.

Olay, merkez Karaisalı ilçesine bağlı Topaktaş Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşi Sinem Ateş ve 5 yaşındaki oğluyla birlikte ailesini ziyaret etmek üzere köye gelen 36 yaşındaki Burak Ateş, karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan ilk tedaisi yapılan Ateş'in sağlık durumu stabil hale getirildi. Ateş'in karnında bulunan merminin Cuma günü yapılacak operasyonla çıkarılacağı öğrenildi.

"Bu vandallıktan kurtulmak istiyoruz"

Yaralanan Burak Ateş, "Bayramın ikinci günü ailemizle birlikte köye gitmiştik. Yorgun mermi isabet etti. Hemen güvenlik güçlerinden yardım istedik. Birkaç gündür hastanedeydim. Şu an evimize çıktık. Umarım insanlar bu tarz magandalıklardan vazgeçer. Hepimizin çocuğu var. Bu vandallıktan kurtulmak istiyoruz. Şehrin yoğunluğundan uzaklaşıp daha kırsal olan toprak alanlara gidiyoruz. Ancak buralarda da bu tarz durumlarla karşılaştığımız için ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.

"Oğlumu Allah korudu"

Olay anını anlatan Ateş, "Oğlumu Allah korudu. Su şişesini bagajdan alıp oğluma verdim ve bahçeye doğru yolladım. Beş saniye sonra vücuduma bir nesnenin çarpıp beni geriye attığını hissettim. Elimi koyduğum noktada kanamanın olduğunu görünce vurulduğumu anladım" ifadelerini kullandı.

Kurşunun birkaç gün daha vücudunda kalacağını belirten Ateş, "Sonrasında yapılacak operasyonla çıkarılacak. Sıkılmış olan bu kurşunun insanın hayatına ve ailesine ne kadar zarar verebileceğini bir şekilde anlatmamız gerekiyor. İnşallah insanlar daha duyarlı olur" diyerek çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Burak Ateş, Karaisalı, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayramda Yorgun Mermiyle Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da gecekondunun bahçesinde halıya sarılı ceset bulundu Gaziosmanpaşa'da gecekondunun bahçesinde halıya sarılı ceset bulundu
Elazığ’da kadınların otobüste kavgası kameraya yansıdı Elazığ'da kadınların otobüste kavgası kameraya yansıdı
Kavga ettiği şahsa bacağından çıkardığı pala ile saldırdı Kavga ettiği şahsa bacağından çıkardığı pala ile saldırdı
Basketbol Süper Ligi’nde ilk finalist belli oldu Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Şanlıurfa’da mahalleler arasında kavga 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da mahalleler arasında kavga! 9 kişi yaralandı
Montella’dan ilk 11’de ipucu: İlk kez oynayacaklar Montella'dan ilk 11'de ipucu: İlk kez oynayacaklar
Trump’tan Los Angeles’taki protestoculara tehdit: Tükürürlerse vururuz Trump'tan Los Angeles'taki protestoculara tehdit: Tükürürlerse vururuz
Fenerbahçe’de Maximin’in yeri çabuk doluyor İşte hedefteki o isim Fenerbahçe'de Maximin'in yeri çabuk doluyor! İşte hedefteki o isim
Eski Galatasaraylı Angelino’dan tarihi imza Yılda 22 milyon euro kazanacak Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu
Antalya’da 40 metrelik falezlerden atlayan genç ağır yaralandı Antalya'da 40 metrelik falezlerden atlayan genç ağır yaralandı

18:36
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
17:41
Radar uygulaması işe yaradı mı İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu
Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu
17:18
Ferdi Zeyrek’in cenazesini Özgür Özel defnetti
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti
17:16
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich’e yaptırım kararı
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı
14:48
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
09:44
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
09:29
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
09:05
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
08:46
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
08:36
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü
08:04
İsrail’den Madleen gemisi kararı 12 aktiviste ne olacak
İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?
00:40
12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu
12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu
00:09
Mersin’de iki araç kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı
Mersin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 19:16:09. #7.11#
SON DAKİKA: Bayramda Yorgun Mermiyle Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.