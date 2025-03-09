Bayrampaşa'da Araç Yangını

Bayrampaşa'da alev alev yanan araca vatandaşlar müdahale etti

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki aracın motor kısmında çıkan yangın, vatandaşların müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay, saat 19.30 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Göl Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yanma oluştu. Durumu fark eden sürücü, durup araçtan inerken çevredeki vatandaşlar alevle yanan otomobile yangın tüpü ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yanan araçta soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi zarar oluştu. Yaşanan yangın anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.