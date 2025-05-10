Bayrampaşa\'da Kepçe Kazası: 2 Yaralı

Bayrampaşa'da yokuş inerken yağan yağmurdan dolayı kayan bir kepçe, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 2 araca ve seyir halindeki 1 motosiklete çarpıp yan yattı. Kazada yaralan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki Sadullah Özdağ isimli operatörün yönetimindeki 25 0024 0203 plakalı kepçe yokuş aşağı inerken yağmur nedeniyle kaydı. Kepçe park halindeki 2 araca ve önünde Mazlum Çaçur yönetiminde seyir halinde olan 34 HYP 112 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, kepçe ise yan yatarak durabildi. Park halindeki araçlardan birinin lastiği yırtılırken, diğeri ise aydınlatma direğine çarptı. Kazada kepçe operatörü ve motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yerlere kum atılarak emniyet şeridi ile çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Trafik, polis ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılınca trafik normale döndü. Öte yandan, Bayrampaşa Kocatepe Mahalle Muhtarı Murat Aytekin bu cadde üzerinde sürekli kazaların yaşandığını dile getirip İBB'den çözüm beklediğini ifade etti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"İBB yetkililerinden acil çözüm talep ediyoruz"

Kaza hakkında konuşan Bayrampaşa Kocatepe Mahalle Muhtarı Murat Aytekin, "Havanın aşırı yağışlı olmasından dolayı bir kaza meydana geldi. Belediyemize ait bir kepçe postane istikametinden metro istikametine inerken park halindeki araca çarparak ters dönmüştür. Cadde de sık sık kazaların olduğunu yetkililere iletmiştim. Hava yağışlı olduğunda kazalarda artış oluyor. Yol İBB'nin bakım ve denetimi altındadır. Buna bir önlem alınması konusunda ısrarcıyım. Bu konu ile ilgili kaymakamımıza ve belediye başkanımıza bilgi verdim. Yaralılarımız hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler anında müdahale ettiler. Burada sık sık kazalar oluyor. Geçenlerde de bir su tankeri devrildi ve 10 araca zarar verdi. İBB yetkililerinden acil çözüm talep ediyoruz" dedi.

"İş makinesi rampadan aşağı inerken yerler ıslak olduğu için fren tutmuyor"

Kazaya karışan park halindeki araçlardan birinin sahibi olan Burak Onur ise "Araç park halindeydi. Çok şükür cana bir şey gelmedi. Mal önemli değil yapılır. İş makinesi rampadan aşağı inerken yerler ıslak olduğu için fren tutmuyor. Bizim araca vurup takla atıyor. Aracın içinde değildik. Aracın kaskosu vardı. - İSTANBUL