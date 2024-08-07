Bayrampaşa'da Otizmli Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayrampaşa'da Otizmli Genç Ağır Yaralandı

Bayrampaşa'da 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında oturan otizmli genç, camdan aşağı bakarken park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

07.08.2024 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa'da 4'üncü kattan düşen otizmli genç ağır yaralandı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında oturan 20 yaşındaki otizmli genç, camdan aşağı bakarken park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 19.30 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası mutfakta yemek yaptığı sırada dördüncü kattaki dairelerinin camından aşağı bakan otizmli Bilal Y. dengesini kaybederek, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Gencin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bayrampaşa, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Otizmli Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
11:04 Özgür Özel’i dinleyen yok CHP’li başkan, üç yeğenini birden belediyede işe aldı Özgür Özel'i dinleyen yok! CHP'li başkan, üç yeğenini birden belediyede işe aldı
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
09:55 Boeing’e ait mekikle uzaya gönderilen 2 astronot Dünya’ya dönemiyor Boeing'e ait mekikle uzaya gönderilen 2 astronot Dünya'ya dönemiyor
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
16:16 İspanya’da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı İspanya'da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı
15:59 Olimpiyat 5000 metre koşusunda kaos: İngiliz ve Fransız atletler arasında şiddetli tartışma çıktı Olimpiyat 5000 metre koşusunda kaos: İngiliz ve Fransız atletler arasında şiddetli tartışma çıktı
15:53 Galatasaray’da ayrılık vakti Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn aynı kulübe transfer oluyor Galatasaray'da ayrılık vakti! Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn aynı kulübe transfer oluyor
15:52 Türk hava sahası emin ellerde İsrail’in Demir Kubbesi’nden daha etkili bir sistem inşa ediliyor Türk hava sahası emin ellerde! İsrail'in Demir Kubbesi'nden daha etkili bir sistem inşa ediliyor
15:39 Z kuşağına ’’Otistik’’ diyen Oytun Erbaş’tan çok konuşulacak bir açıklama daha Z kuşağına ''Otistik'' diyen Oytun Erbaş'tan çok konuşulacak bir açıklama daha
15:29 TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Bana bilgi geldi MİT, Sarallar ile ilişkim için ekip kuracakmış TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Bana bilgi geldi! MİT, Sarallar ile ilişkim için ekip kuracakmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 11:30:03. #1.11#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Otizmli Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement