Bayrampaşa'da Rögar Kapağı Patladı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Rögar Kapağı Patladı

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İstanbul Bayrampaşa'da altyapı çalışmaları sırasında rögar kapağında patlama meydana geldi.

15.05.2025 01:39
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Bayrampaşa'da altyapı çalışması yapılan sokakta rögar kapağı patladı

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da altyapı çalışması yapılan sokakta akşam saatlerinde rögar kapağında patlama yaşandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak üzerinde meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce altyapı çalışmalarına başlanan sokak üzerindeki rögar kapağında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. İki kez üst üste patlama yaşanan kapak, yaklaşık 10 metre havaya fırlayarak düştü. Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ ekipleri sevk edildi. Sokak trafiğe kapatıldı. Konu ile ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Konu ile ilgili konuşan Muratpaşa Mahalle Muhtarı Enver Keleş, "Mahallemizde saat 22.00 sıralarında Orhangazi Sokak'ta bir patlama meydana gelmiştir. Bu patlama rögar kapağının altında oluşmuş olup mahalle sakinlerimiz tarafından ilgili birimlere ihbarları yapılmıştır. Şu anda henüz sebebi belirlenememiştir. İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ ekipleri sahada çalışma gerçekleştirmektedir. Bu ölçümler sonrasında nedeni netleştikten sonra mutlak bir bilgi paylaşılacaktır. Şu anda sokakta trafik kontrol altına alınmış, giriş ve çıkışlar kapatılmıştır. Patlama sonrasında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Rögar Kapağı Patladı - Son Dakika

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