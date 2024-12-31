Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği - Son Dakika
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Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği

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Bayrampaşa'da seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

31.12.2024 09:24  Güncelleme: 09:35
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Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı durdururken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

24 YOLCUSU VARDI

Hatay'dan Çorlu'ya seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde, TEM Otoyolu Bayrampaşa mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 24 yolcunun indirildiği otobüsü duman ve alevler sardı.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yangın nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Bayrampaşa\'da yolcu otobüsünde yangın paniği
Kaynak: İHA

Bayrampaşa, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Genç:
    10 numara adlı yağ kullanırsanız daha çok yanar 9 1 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    hem metro hem suit 7 0 Yanıtla
  • Mustafa Parlak:
    Metromu o yoksa.. yok canım her zamanda metro olamaz? SonDakika sağlam mozaik yap olmamış bu 5 0 Yanıtla
  • Tan UĞURSU:
    HER ZAMANKİ GİBİ TABUT METRO... 5 0 Yanıtla
  • Halit kamil Göker:
    Hataydan çorluya gıderken bayrampaşada mı yanmış. Bayrampaşadane işi vardı allışverişemi çıkmış otobus 1 0 Yanıtla
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