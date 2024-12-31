Bayrampaşa\'da yolcu otobüsünde yangın paniği

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Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı durdururken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

24 YOLCUSU VARDI

Hatay'dan Çorlu'ya seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde, TEM Otoyolu Bayrampaşa mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 24 yolcunun indirildiği otobüsü duman ve alevler sardı.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yangın nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.