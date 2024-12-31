Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı durdururken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Hatay'dan Çorlu'ya seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde, TEM Otoyolu Bayrampaşa mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 24 yolcunun indirildiği otobüsü duman ve alevler sardı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği - Son Dakika
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