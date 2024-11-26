Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı - Son Dakika
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Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı

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Ankara'nın Ayaş ilçesinde 3 yaşındaki Elif İkra S. yataktan düştüğünü iddia eden annesi Nuriye S. tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane tetkiklerinde Elif İkra S.'nin vücudunda darp izleri ve kaburgalarında kırıklar tespit edildi. Bu durum üzerine Nuriye S. gözaltına alındı ve kızına şiddet uyguladığı ve yüksekten attığı iddiaları üzerine tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.11.2024 19:43  Güncelleme: 19:56
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Ankara'da annesi tarafından yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebek kurtarılamadı. Bebeğin vücudunda darp izlerine rastlanırken, anne Nuriye S. tutuklandı.

KIZIM ÖLÜYOR DİYEREK KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

İlçenin Hacırecep Mahallesi'nde oturan Nuriye S., 19 Kasım saat 08.30 sıralarında, "Kızım ölüyor" diyerek, komşularından yardım isterken, uzman çavuş olan eşine de haber verdi. Nuriye S., kızının yataktan düşerek yaralandığını ileri sürdü. Eve gelen baba Ö.S., kızını kucağına alarak yakındaki Ayaş Şehit Mehmet Çiftçi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

BEBEĞİN VÜCUDUNDA DARP İZLERİ KABURGALARINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Burada yapılan tetkiklerde Elif İkra S.'nin vücudunda darp izleri ve kaburgalarında kırık tespit edildi. Elif, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Elif İkra S., 2 gün sonra doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elif İkra S'nin cenazesi, Polatlı'da toprağa verildi.

ANNE TUTUKLANDI

Elif İkra S'nin ölümüyle ilgili hazırlanan ön otopsi raporu doğrultusunda anne Nuriye S. gözaltına alındı. Nuriye S. ilk ifadesinde, "Evde oynarken yataktan düştü. Sonra bilinç kaybı oldu" dedi. Kızına şiddet uyguladığı ve yüksekten attığı ileri sürülen Nuriye S., sevk edildiği nöbetçi hakimlikte tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı
Kaynak: DHA

Hastane, 3-sayfa, Ankara, Yaşam, Ayaş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat:
    El kadar yavrulara kıyanları tutuklamayın.!! Derhal İDAM ediniz.! Halk size tutukla demiyor İDAM edin diyor eyyyy hakimler. 75 3 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Cani köpek ne istedin melekten 26 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    madem bakamayaksin 2-3 aylıkken aldirsaydin yada doğum kontrol hapı kullansaydin pislk 15 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    annenin psikolojik sorunlari olabilir 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı - Son Dakika
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